En un alto realizado en el transcurso de la ejecutiva, el líder del PSdeG, González Formoso, destacó que la elección de Luís Álvarez como portavoz se fundamental en que «é unha persoa rigurosa e construtiva» en el trabajo político que desarrolla, a la vez que puso en valor que contará con un equipo que «vai ser máis amplo para darlle cabida á represetación das catro provincias».

No obstante, el asunto más importante tratado en la ejecutiva, al menos en opinión de Formoso, no fue la renovación del grupo parlamentario, sino analizar la situación sanitaria en la atención primaria, «que está preocupando enormemente» a la ciudadanía gallega, y no solo por la tardanza para recibir un diagnóstico, sino para poder acceder a una cita telefónica con el médico de cabecera. El sistema de salud, según Formoso, está sufriendo «a baixada orzamentaria» de los últimos años, así como la «renuncia á incorporación de médicos de familia», del orden de unos 150 menos en las últimas convocatorias.