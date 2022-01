Oscar Vázquez

Dice que es un burócrata, pero Jaime Gayá (Jaén, 1972) es, desde hace años, uno de los rostros de la lucha contra el narco en Galicia. Despacha con rapidez y amabilidad la entrevista en su despacho de A Coruña, casi pidiendo disculpas por no tener cosas más interesantes que contar. No se engañen, lo que cuenta es muy interesante.

—¿Cuántos años lleva en Galicia?

—Desde el 2004.

—Ya tiene el carné de gallego.

—Casi, casi. La vecindad civil sí, ya la tengo.

—¿Le dicen que tiene acento gallego cuando sale de Galicia?

—Sí, sí me lo dicen. El acento gallego se pega mucho. Una vez, en Barajas, estaba hablando por teléfono y, al colgar, se me acercó una chica y me preguntó que de dónde era porque, dijo, era filóloga y estaba desorientada con mi acento. Decía que era una mezcla de gallego y andaluz y me preguntó si era de alguna zona del Bierzo o algo así.