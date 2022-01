Iria Miguélez viaja de Santiago a Ourense. Hasta los cambios de diciembre, tomaba el tren a las 7 horas, pero ahora parte a las 6.25. Su reivindicación y la de muchos compañeros de viaje, plasmada en reclamaciones ante la compañía, es regresar al antiguo horario: «Adiantar 35 minutos a esas horas é moito. Vas andando pola rúa cara á estación e non hai ninguén». En destino a las 7.03 horas, en su caso puede acceder ya a la biblioteca pública en la que trabaja, pero otros tienen que esperar cerca de una hora para entrar. «Os horarios están feitos para ir no AVE a Madrid, non para os traballadores». Ella se planteó ir en coche algún día. Es la opción de Pablo Almuíña, médico en Ourense, que tras dos años de viajes en tren, se decanta ahora por el coche: «Para volver dende Ourense non hai problema. Pero á ida tes case unha hora de espera antes de empezar a traballar, non é viable». Coinciden en que, con horarios que permitan conciliar mínimamente, el tren es imbatible. Con los actuales, no.

Renfe defendió recientemente los cambios realizados en la conexión con Ourense para facilitar los transbordos para coger el AVE. Recordó que se aumentaron las frecuencias en 19 semanales.