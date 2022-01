Que actualmente la media sea del 39 % quiere decir que muchos médicos están por encima y que muchos otros están por debajo. Pero hay un matiz: el objetivo del Sergas no era llegar al 60 % de media, sino que cada uno de los médicos de Galicia superase el 60 % en el conjunto de los tres últimos meses del año.

A cada facultativo se le marcan unos objetivos cada año y de su cumplimiento depende la percepción de un plus de 2.400 euros anuales. Firmarlos es voluntario, pero si no se firman, no se percibe el llamado complemento de productividad variable.