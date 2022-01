Un bus cubriendo una ruta escolar miguel souto

La asociación de empresas del transporte Galibus, que agrupa a firmas pequeñas y medianas del sector en Galicia, ha remitido una carta al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pidiendo una reunión con él y con el secretario xeral técnico de la consellería con el objeto de abordar los problemas que observan en la puesta en marcha de los nuevos contratos de transporte escolar que son competencia de Educación y que comenzaron a prestar sus servicios el pasado día 10. Diferentes socios de este colectivo han puesto en conocimiento de la directiva de Galibus que se están utilizando «vehículos de más de 16 años y con etiquetas medioambientales B o sin etiqueta» en contratos en los que se ofertaron edades medias de 6 años con máximas de 10 y etiquetas medioambientales C. Es decir, los adjudicatarios de estos contratos estarían incumpliendo la oferta técnica con la que lograron las rutas de estos contratos, según Galibus.

«Estos hechos nos provocan una gran preocupación ante las inexistentes medidas de control implantadas para verificar el estricto cumplimiento de las ofertas realizadas, sobre todo cuando multitud de empresas no pudieron asistir a la licitación por no poder afrontar las inversiones necesarias para concursar con las suficientes garantías», explican en la carta al conselleiro. En la misiva inciden en que hay empresas que no pudieron presentarse a los concursos al no tener recursos económicos y otras que no resultaron adjudicatarias al obtener una menor puntuación «frente a ofertas mas agresivas que son las que ahora no están cumpliendo», en referencia a los grandes grupos empresariales del transporte.