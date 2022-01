Santi M. Amil

Tras su ruptura y posterior reconciliación, Gonzalo Pérez Jácome recuperó la coalición de gobierno con el Partido Popular en el Concello de Ourense hace siete meses. Sin embargo, la salud de ese pacto pasa ahora por sus peores momentos y no se descarta una nueva separación. Durante las últimas semanas, PP y Democracia Ourensana han mostrado sus discrepancias en asuntos clave como los presupuestos o el plan urbanístico y este lunes el regidor arremetió contra sus socios. «El alcalde se ha pasado al bando de la oposición. Curiosamente, ahora ha adoptado la ideología del BNG y del PSOE, es decir, Jácome considera que, para que le vaya bien a él, le debe ir mal a Ourense», respondió este jueves la portavoz popular, Flora Moure.

El malestar por las palabras del regidor es evidente entre los concejales del PP, pero el partido tardó en responder porque no se plantea una ruptura inmediata. De hecho, Flora Moure invita al alcalde a seguir trabajando con ellos porque, según argumenta, además de ser bueno para la ciudad, también lo será para los partidos que forman el gobierno. Jácome sugirió que podría seguir gestionando la ciudad en solitario, como ya ocurrió en septiembre del año 2020 y junio del 2021. Sin embargo, los populares remarcan que, en esa etapa, el regidor fue «incapaz» de sacar adelante gestiones que sí están avanzando ahora. Moure califica el trabajo de Jácome en sus áreas de «muy normal, muy regular» y cree que trata de pagar sus propias frustraciones con ellos. «Al PP lo único que le interesa es que a Ourense le vaya bien. Al alcalde, para destacar, le hace falta que le vaya mal. [...] Si Jácome considera que la manera de que él luzca es poniéndole pegas a la gestión de los demás, nosotros no compartimos ese criterio», dice la portavoz popular, que añade: «¿Para qué nos vamos a estar tirando los trastos? Estamos aquí para buscar que las cosas funcionen».

Pese a todo, con las elecciones del año que viene ya en el horizonte, no se descarta que la coalición acabe rompiéndose. De ese modo, ambos socios llegarían al examen de las urnas de mayo del 2023 marcando distancias entre sí y, quizás, culpándose mutuamente de los problemas de la ciudad. Un buen termómetro para medir la salud del pacto durante los próximos meses será el papel que Jácome adopte en la Diputación ourensana. Allí DO forma parte del gobierno liderado por el popular José Manuel Baltar, aunque el ejecutivo no depende exclusivamente de ellos ya que el presidente cuenta también, al menos por ahora, con el apoyo de la diputada no adscrita Montse Lama, que abandonó Ciudadanos hace casi un año.