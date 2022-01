Centro asociado de la UNED en Pontevedra Ramón Leiro

El alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Galicia afronta los exámenes de este curso con más preocupación que de costumbre. Los estudiantes denuncian el riesgo que asumen al examinarse de forma presencial y critican que no se les permita hacerlo a distancia, a través de la plataforma AvEx que la institución pública lanzó en pandemia para hacer las pruebas en línea. Salvo cambio, los exámenes empezará el día 24 de forma presencial.

«Estamos bastante enfadados porque non entendemos que neguen o uso da plataforma. O curso pasado fixemos os exames así e sen problema. De feito, foron máis difíciles», explica Noelia Calabria, estudiante de 4.º curso de Administración y Dirección de Empresas en el centro asociado de la UNED en A Coruña. En su caso, denuncia que no se podrán respetar las medidas de seguridad en las aulas («algunhas non teñen nin ventás para ventilar», afirma) y critica una negativa sin razones. «Desde o centro din que é decisión do Reitorado e que resulta que a Aneca non deixa examinarse online», señala la estudiante, que se dirigió a la propia Aneca, organismo encargado de asegurar la calidad del sistema universitario.

La respuesta que obtuvo fue que la Universidad puede plantear los cambios que considere, si bien tendrán que ser evaluados para comprobar que cumplen con el estándar de calidad. Sobre la misma polémica se expresó el ministro de Universidades, Joan Subirats, en rueda de prensa la semana pasada: «La UNED deberá decidir cuál es el formato que mejor se adapta a su peculiaridad», indicó. Por su parte, la Universidad afirma que la Aneca solo les permite modificar el formato de exámenes para cumplir con una norma legal de rango superior y que, hasta que pase, las pruebas serán presenciales.