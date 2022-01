Lo mismo ocurre en Lugo, donde el trapicheo de droga se limita a pisos repartidos por los barrios.

La operación que descabezó los clanes y mutó el supermercado de O Vao

En los próximos meses está previsto que la Audiencia Provincial de Pontevedra siente en el banquillo de los acusados a una veintena de personas detenidas en la operación Clavao, la investigación de la Guardia Civil que ha hecho desaparecer el supermercado de la droga de O Vao, en el municipio pontevedrés de Poio. Fue a finales del 2018 cuando la investigación del instituto armado de Pontevedra desembocó en el descabezamiento de los cuatro clanes que se sospecha operaban en el asentamiento marginal y que, diariamente, suministraban drogas a decenas de personas.

Dos fueron las principales repercusiones que ha tenido este operativo. La primera, y situada en el ámbito policial, que los vecinos de este asentamiento marginal que aún se dedican al trapicheo han cambiado su forma de actuar. Ya no suministran en el interior del poblado, sino que, o bien quedan en otros puntos del entorno de Poio o de Pontevedra para hacer las transacciones, o bien no dudan en desplazarse hasta los domicilios de sus clientes para hacer estas ventas en persona. De este modo, O Vao ha dejado de ser un supermercado de la droga en sentido estricto, aunque algunos de sus vecinos no han abandonado esta actividad ilícita.