Otras autovías

Además, otros proyecto como la continuación de la A-52 hacia Vigo (para evitar la A-55, uno de los recorridos con más siniestralidad de España) aún no está del todo maduro, pese a ser el que la Xunta cree que habría que dar prioridad por su efecto en la seguridad vial. El actual Gobierno prefirió redactar otro proyecto y no asumir la propuesta que manejaba el Ejecutivo de Rajoy. En el caso de la A-79 por el desfiladero del Sil hacia Ponferrada aún pesa demasiado el impacto ambiental que puede tener esta infraestructura en una zona muy sensible.

Aunque en principio estas son las intenciones del Ministerio de Transportes, es muy difícil que las obras puedan comenzar este año. Los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 apenas prevén partidas testimoniales para los tramos que están más avanzados, Barreiros-Foz y Foz Burela.