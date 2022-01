ANA GARCÍA

A la espera de lo que determine el comité clínico de Galicia en la reunión de este miércoles, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, manifestó en un acto por la mañana en Carballo la intención de prorrogar las restricciones sanitarias vigentes más allá del día 18 de este mes. Unas medidas que considera «mínimas» mientras no baje la curva de los contagios. «A hostalaría está, case, no seu horario habitual, e o ocio nocturno pecha ás 3.00, algo que é razonable tendo en conta a situación», comentó. En todo caso indicó que desconocía «exactamente» lo que determinarán los expertos y subrayó que en la comunidad se hacen test de saliva de forma constante, aunque no computen en el número total de pruebas que se realizan.

Núñez Feijoo destacó el hecho de que el 99,3 % de los contagiados se encuentran en sus casas. «As ucis están estables, nas hospitalizacións dáse un incremento conforme ó previsto con máis de 500 ingresos, mentres que na Atención Primaria seguimos con tensións», añadió. Es en este sector para el que su Ejecutivo ha planteado contratar a licenciados y graduados en medicina sin especialidad con el objetivo de «desbloquear» la numerosa cantidad de altas y bajas. Así lo trasladó en las instalaciones de la fábrica del Grupo Calvo, en la capital de Bergantiños. «Nunca se viran tantas baixas diarias por unha única enfermidade. En Galicia temos entre 5.000 e 6.000 ó día e, en España, máis de 100.000», concretó. Estos no ejercerán actividad clínica según especificó.

«Nós xa vimos advertindo de que o Sistema Nacional de Saúde ten un problema de falta de médicos. Cando un se xubila non hai posibilidade de sustitución. Pedimos que se convaliden os títulos de médicos especialistas formados noutros países e un incremento de médicos en formación, pero non fomos escoitados», añadió. El responsable de la Xunta, apuntó en este sentido que la propuesta del Gobierno central de contratar a médicos jubilados está «ben», pero no la considera suficiente, ya que este colectivo trabajará si lo considera «oportuno» y algunos de ellos son «población vulnerable».