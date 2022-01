Clase presencial este curso recién acabado en la Facultade de Económicas de la UDC CESAR QUIAN

La Xunta abrirá el martes 11 de enero la convocatoria para las ayudas al alumnado del Sistema Universitario de Galicia (SUG) con dificultades económicas para continuar los estudios este curso. El objetivo de la convocatoria es garantizar la continuidad en los estudios universitarios, cuyo importe dependerá de la renta familiar y oscilarán entre los 1.750 y los 3.000 euros, lo que supone un incremento de 250 euros respeto del curso anterior. La consellería de Cultura, Educación e Universidade destina estas bolsas a los universitarios que presenten una necesidad urgente de recursos económicos para paliar la situación de emergencia derivada de una causa imprevista que haya ocurrido en el actual curso académico.

Entre las causas están la orfandad absoluta, el desempleo, una enfermedad grave, la condición de emigrante retornado, la de víctimas de violencia de género o actos terroristas y otras circunstancias no recogidas que, debidamente acreditadas, repercutan en la situación socioeconómica familiar. Los estudiantes deberán estar matriculados en el curso académico 2021/22 como mínimo en 50 créditos de una titulación de grado, en cualquiera de las universidades gallegas. En el caso del alumnado al que le reste un número inferior de créditos para finalizar sus estudios, deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos. Además, la renta per cápita de la unidad familiar deberá ser inferior al importe anual de la pensión no contributiva individual que establezca la ley de presupuestos generales del estado para el año 2022 multiplicada por 1,80. Las solicitudes deben presentarse a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.