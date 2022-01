Cuando esto ocurre, los vecinos llaman a la Policía Local, pero «nos dicen que luego vienen, y pocas veces llegan porque son pocos y si tienen otras incidencias no pueden venir». Lo que lamente Méndez es que cuando los agentes acuden «no se sanciona a los jóvenes, ni se les confiscan los altavoces. Lo que hacen es que se mueven y vuelven a hacer lo mismo en otro punto». Además, reclama más dispositivos de seguridad: «Se hizo uno en Fin de Año y nos parece muy bien, pero hay otros 364 días en los que nos afecta igual el ruido. Porque no es algo puntual. El miércoles salen los Erasmus, el jueves el resto de universitarios, y luego el viernes y el sábado ya todo el mundo. Así que no dormimos nunca pasada la medianoche».

José Luis Méndez, miembro de la Asociación de Vecinos del Orzán, con otra vecina en la calle del Orzán ANGEL MANSO

Los vecinos se han dirigido muchas veces al Concello para buscar soluciones: «Desde hace tres años la cosa va a peor. Antes la calle era un punto de marcha, ahora hay menos gente, pero los que vienen son macarras y arman follón». Para Méndez que el botellón esté prohibido en A Coruña «no evita que lo haya. No es como antes, que se concentraba en los Jardines de Méndez Núñez, ahora lo hacen pequeños grupos esparcidos por zonas». El Ayuntamiento, a su juicio, «debería tomarse en serio el tema porque aquí hay gente enferma, porque no dormir enferma, con situaciones muy complicadas debido al ruido». Tanto, que hay algunos que se han mudado, mientras que otros se lo plantean, «y algunos que se interesan por vivir aquí, cuando se dan cuenta del problema no vienen. Esto supone que los pisos que se alquilan estén a bajo precio y que haya casas en estado ruinoso. Es un desastre», lamenta el hombre, que añade que en el Orzán viven unos seis mil vecinos que no pueden pegar ojo con noches en las que los decibelios en al calle superan los 90.