Sandra Alonso

«Es un momento complicado», responde por teléfono Antonio Estévez, director de Infórmate Oposiciones y preparador de futuros funcionarios desde hace 35 años. Ocurre que el 2022 estaba llamado a ser un gran año para los opositores, con miles de plazas abiertas a nuevos trabajadores públicos en la Administración autonómica y estatal, donde otros tantos miles encaran la jubilación. Ese gran relevo coincide con la reclamación desde Bruselas para que España reduzca su elevada tasa de temporalidad y así acceder a los fondos de recuperación. El 2021 se despidió con la entrada en vigor de una ley que pretende reducir la temporalidad del sector público desde el 30 % actual al 8 %.

La reforma, que todavía no incluye al ámbito educativo y para la que el Ministerio del ramo ha presentado ya varios borradores, genera «moitísima incerteza». «O groso dos nosos alumnos están á espera de que o Ministerio concrete un real decreto que suporá un cambio de 180 graos no proceso selectivo», advierte Alfonso Villares, socio de Nós Oposicións. El caso es que, con el proyecto que plantea el Gobierno, los exámenes no serán eliminatorios y primará la experiencia, por lo que los opositores que no puntúen en este último criterio apenas tendrán opciones de conseguir empleo.

Para Villares, el cambio a mitad de curso es un «despropósito» y «unha falta de respeto para miles de persoas que preparan as oposicións». «É unha situación delicadísima», subraya el preparador.