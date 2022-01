cinturón de seguridad

El 34 % no lo usaban. Pocos entienden que siga habiendo conductores y pasajeros que no utilizan el cinturón de seguridad. Pero la realidad de los datos muestra ese aspecto negativo al indicar que el 34 % de los fallecidos en turismo o furgoneta en Galicia (el 26 % en el conjunto de España) no lo usaban. «Y podrían haber salvado la vida si lo llevasen puesto», explicó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al valorar la siniestralidad del 2021 acompañado del director general de Tráfico, Pere Navarro.

1.004 fallecidos en españa

A Coruña, tercera provincia en número de muertes. España, con 1004 muertes en el 2021, registró la cifra más baja de fallecidos de la historia en el balance provisional que contabiliza fallecidos en vías interurbanas y dentro de las 24 horas siguientes al siniestro. En ese balance sobresale negativamente la provincia de A Coruña, que es la tercera con más muertos (35), solo por detrás de Madrid (58) y Barcelona (51).