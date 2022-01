Estación de Cesuras, en la línea A Coruña-Lugo VÍTOR MEJUTO

La crisis demográfica en determinados territorios, tanto en Galicia como en el resto de España, ha pasado a ser una política de Estado en los últimos años gracias al activismo de distintas plataformas —muchas de ellas convertidas en partidos políticos— que se negaban a que sus provincias —Teruel o Soria, por ejemplo— terminaran convertidos en páramos poblacionales sin futuro para las nuevas generaciones. Muchos de estos colectivos situaron los problemas de movilidad en estas zonas como uno de los primeros aspectos que habría que resolver para que estas zonas pudieran resultar atractivas, y ponían su esperanza en la revitalización del tren en áreas rurales, aprovechando la infraestructura ya existente.

Pero el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no está por la labor de resucitar el ferrocarril como fórmula para garantizar la movilidad en la España vacía o vaciada. Queda prácticamente descartado, tal y como se refleja en la Estrategia de movilidad del Ministerio de Transportes, un documento de casi 400 páginas que aspira a ser la hoja de ruta de la movilidad estatal hasta el 2030 y en el que se han incorporado propuestas de la sociedad civil y de los sectores implicados.

En el capítulo donde se aborda la movilidad rural, el departamento que dirige Raquel Sánchez parte de un axioma con el que tal vez las organizaciones que reivindican la España vacía no estén de acuerdo: el desarrollo de infraestructuras de transporte no garantiza per se que se ataje la sangría demográfica en estas zonas y, por otra parte, asumen que la conectividad de estas áreas despobladas no debe identificarse con modos de transporte concretos, «menos aun cuando se trata, como el ferrocarril, de modos que para ser eficientes requieren de altas demandas y altas concentraciones de población, que no se dan en el ámbito rural, siendo en algunas zonas el servicio a demanda en autobús, en sus distintas variantes, la mejor opción». Incluso creen que algunas alternativas ferroviarias podría producir el efecto éxodo, justo lo contrario de lo que se pretende, recuerdan.