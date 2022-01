MABEL RODRÍGUEZ

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais». Cualquier gallego de hace 140 años, dirigiéndose a nosotros, podría haber repetido el responso del androide de Blade Runner, la película basada en la obra de un loco genial llamado Philip K. Dick. El mismo mensaje podríamos enviar hoy a los paisanos que ocupen el solar de Breogán dentro de siglo y medio. Desde los petroglifos de Campo Lameiro para aquí, no existe generación que no se haya preocupado por transmitir algo hacia el mañana y encontrar vestigios del ayer.

El personaje de Blade Runner desgrana un resumen de sus experiencias para finalizar con un pensamiento atroz que revela que comparte con los humanos el miedo al olvido y el ansia de lograr una pizca de posteridad. «Todo esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia». Hay, sin embargo, una diferencia que separa el mundo del humanoide de ciencia ficción de la Galicia que asistió al nacimiento de La Voz. En ambos escenarios llueve mucho pero, aparte de esa similitud climatológica, en la película no existe un periodista que lo cuente ni un periódico que lo publique, ni unos lectores que compartan el episodio, ni una hemeroteca que lo atesore, evitando así que se desvanezca en la memoria. En lugar de lágrimas efímeras en la lluvia, este periódico deja huellas analógicas o digitales que prolongarán este día de hoy en el mañana, y que hoy nos permiten entrar en una cómoda máquina del tiempo, más sencilla que la de Wells, y sumergirnos en nuestras raíces.

Allí encontramos retazos de vidas corrientes o sobresalientes que a duras penas se intuyen en la historia convencional. Aunque ha ido quedando atrás la historia estabulada en estructuras, movimientos, clases o ideologías que relegaban a los humanos a un papel subordinado, el periódico es el mejor instrumento de la memoria histórica genuina, ajena a maniqueísmos, rica en complejidades y contradicciones, que da rodeos y es sinuosa y sorprendente. O sea, humana. La historia cotidiana de estos últimos 140 años les da la razón por partes iguales a Heráclito y Parménides, abogados del cambio y la permanencia respectivamente. Somos distintos a aquellos gallegos sin que por ello dejemos de compartir anhelos muy parecidos, como por ejemplo la fe en la capacidad redentora del «ferro-carril», tal como se decía en aquellos tiempos. Por razones desconocidas hay años en los que la gran coalición formada por los Reyes Magos se adelanta. En 1882 trajo una Voz que nunca clamó en el desierto y siempre defendió la idea de que la tierra prometida de Galicia estaba en Galicia. En 2021, un AVE que vuelve relativos el espacio y el tiempo, en consonancia con la relatividad que nos es propia. Así que vivimos cosas que vosotros, gallegos del futuro, sí creeréis. Malo será.