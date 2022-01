—Non lle gustaría ir ao Parlamento?

—Nin me gustaría nin me desgustaría. Eu onde me sinto cómodo é onde estou.

—Elixa un plan para cear (e logo contratar para un concerto): Rosalía, Patti Smith, Nathy Peluso ou Lady Gaga.

—Home, Patti Smith! Son un clásico. Moitos actos do Bloque, mentres a xente chega, comezan con People have the power. Iso foi cousa miña.

—Celta ou Dépor.

—Eu son do Barça. Entre o Celta e o Dépor, eu sempre quero que lle vaia ben aos dous.

—Xa empezamos. É imposible ver un Celta-Deportivo e non ter unha miga de intención.

—Os meus amigos da Coruña son do Dépor. Eu, de neno, lembro que o equipo que máis representaba a Galicia era o Celta, pero é que eu son do Barça. O fútbol é como o amor. Un non escolle de quen se namora, ha, ha.

—Defínase en poucas palabras.

—Son curioso... A miña avoa dicía que era un bulebule... conciliador e... xa está.

—Defina agora Galicia con outras poucas.

—Potencia, identidade, esperanza e futuro.

—Que fai no tempo libre?

—Ler, e o que máis me apaixona é a música. Paseime aos vinilos. Gústame ver os partidos do Barça, visitar patrimonio. E o que mais desfruto é estar cos amigos.

—E a outra cociña, a de verdade?

—Encántame comer, pero non cociñar, ha, ha. Podo facer de pinche, como moito.

—De pequeno, que quería ser de maior?

—Nalgún momento pensei que sería futbolista, porque xogaba moi ben. Pero tamén me encantaba facer as miñas revistas con recortes dos xornais. Non sei en que se pode traducir iso.

—Cal era o seu xoguete favorito?

—Eu os rompía todos porque quería ver como eran por dentro. Conservo o único xoguete que gardei: un osiño pequeno de goma que me regalara meu avó.

—Cal é o seu lugar no mundo?

—Un lugar que se chama Cavanardá. É unha zona de costa ao lado de Rinlo, en Vilaframil, onde non hai praia, só unhas pedras onde a xente da zona ía tomar o sol.

—Unha canción.

—Uf, teño moitísimas. Unha canción que me tocou sempre moito foi o Alalá das Mariñas, de Uxía.

—O máis importante na vida?

—Tentar ser feliz sen empuxar a ninguén.