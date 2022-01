El joven detenido, un monfortino de 21 años, pasará hoy a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, en funciones de guardia. La brigada de Homicidios mantiene en calabozos de la comisaría al principal sospechoso del homicidio mientras los investigadores agotan el plazo de las 72 horas antes de resolver el caso y entregarlo a la jueza. Necesitan probar que ese implicado, que reside en Lugo y que se alojó en Vigo, estuvo en el escenario del crimen y que participó. Una brigada de Seguridad Ciudadana lo detuvo en Silleda en posesión del DNI y las tarjetas de crédito del difunto, y los tiques de compra, pero eso solo probaría que recepcionó objetos robados y los usó para hacer compras con la identidad del difunto. Él mismo, que acumula quejas de usuarios por supuestos timos en ventas por Internet, justificó la posesión de dichas tarjetas porque «se las has había prestado un primo» para hacer compras. Esa excusa hizo sospechar a los guardias civiles de Silleda que por su insistencia destaparon el crimen de Vigo. Lo que parece probado es que el implicado estaba de paso por la ciudad. Ayer por la tarde estaba pendiente de que la policía le tomase declaración.

El detenido por el crimen del maestro jubilado de Vigo hizo compras con su tarjeta e. v. pita

No ha trascendido si participaron más personas en el crimen. Allegados del fallecido señalaban en Facebook a tres «canallas» que se echan la culpa entre sí. El implicado iba acompañado de, al menos, un amigo, que no ha sido detenido. La policía halló huellas de varias personas en el piso, una novena planta en el número 136 de la calle Areal, pero puede deberse a visitas previas. Los vecinos no oyeron ruidos extraños en Año Nuevo, cuando se databa inicialmente el crimen, pero una vecina comentó que sí los escuchó tiempo atrás. En el salón había vasos, lo que hace pensar que la víctima abrió voluntariamente la puerta, la cual no estaba forzada, y tomó algo con un invitado o más. Es posible que descubriese que le estaban robando la cartera y lo mataran.