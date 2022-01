CARMELA QUEIJEIRO

La Xunta de Galicia ha abierto este lunes el plazo para solicitar ayudas a la rehabilitación energética en edificios que se encuentren en concellos del reto demográfico (PREE 5000). El programa está dotado con 3,8 millones de euros y será la primera línea de ayudas financiada con fondos europeos que convoca la Administración autonómica este año. El importe concedido cubrirá desde el 20 hasta el 100 % de la obra subvencionable.

Los trabajos deberán encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica; mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria; y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Las actuaciones tendrán que conseguir una disminución del consumo de energía primaria no renovable del 30% y mejorar la cualificación energética total del inmueble en al menos una letra. Para ser subvencionable, la obra tiene que llevarse a cabo en inmuebles construidos antes del 2007 y en municipios de menos de 5.000 habitantes o de concellos no urbanos de menos de 20.000, siempre que sus núcleos de población no superen los 5.000 empadronados.