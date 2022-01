Su padre ya era suscriptor en O Noso Bar, en Castrelo (Cambados), donde tenía un punto de venta de La Voz. Porque para muchos leer el periódico en el bar es un ritual, una liturgia diaria para informarse de lo que está pasando: «O primeiro que fago pola mañá e tomar o almorzo lendo o xornal. Despois xa o poño encima da barra para os clientes, pero a primeira en lelo son eu», dice Rosa María. Por algo ha crecido con La Voz de Galicia. «Meu pai xa era suscriptor e eu víao mirar o xornal tódolos días, e vía que se paraba moito nas esquelas e dicía eu: ``Este eche un xornal de mortos´´». Despois xa vin que non, que son moitas as cousas que conta».

Rosa María, que nació el 4 de enero de 1968, se casó por casualidad, o no, con Delio Rodríguez Covelo, que también nació un 4 de enero, solo que cinco años antes. «Cando me dixo que nacera o 4 de xaneiro non o cría, ata fixen que me mostrara o DNI», cuenta riéndose. Cosas que pasan.

¿Dónde está La Voz?

Para Montse, La Voz de Galicia forma parte de la historia de su familia. «Mi madre ya era suscriptora, luego pasó a mi padre y después pasó a mí. La primera que la leía en casa era mi madre, luego se la llevaba a mi padre... ».

Todos los miembros de su hogar —ella, su marido y su hermano — continúan leyéndola cada día. «Por la mañana la leo en la tablet, pero es verdad que luego por la noche le doy un repaso en papel. Vienen las cosas más desarrolladas. También me gusta ver las esquelas», dice. Y le gusta leer todo. No sabría decir qué le gusta más. Tampoco es alguien que solo eche un vistazo a lo que cuentan las páginas del periódico. Le gusta leer con pausa, profundizar. Y todavía hoy recuerda una pregunta que se hacía con frecuencia en su casa: «¿Dónde está La Voz?».

«En el confinamiento La Voz trató las noticias de la pandemia de un modo que me dio ánimo»

Hay historias que dejan huella. A Esther, que creció con La Voz, algo que le ha quedado grabado en la memoria es el tratamiento que el periódico ha hecho del impacto que un virus, el covid-19, ha tenido en nuestras vidas. En medio de la sexta ola, en plena Navidad, confiesa que «durante el confinamiento el modo en el que La Voz trató las noticias sobre la incidencia de la pandemia me dio ánimo, tranquilidad, porque la información que aparecía cada mañana en Internet no eran tan sensacionalista como la que veías en otros medios. Realmente me gustó mucho el tratamiento que se le dio y que se le da». Y también le interesa saber qué pasaba cerca, la información local, otro de los grandes fuertes del periódico gracias a sus doce ediciones: «Te gusta saber qué ocurre cerca de tí».

Pero Esther también recuerda la cobertura que el periódico dio al accidente del Prestige, en el 2002, y también al seguimiento del suceso. O lo ocurrido en Angrois aquel 24 de julio del 2013 en el que la tragedia tiñó de negro las fiestas del Apóstol, en Santiago. Porque para ella «La Voz forma parte de la familia. Mi padre y mi madre desayunaban con el periódico. Todas las mañanas estaba colocado sobre la mesa», dice. Ahora su padre continúa leyendo el periódico en papel. Ella lo que hace cada mañana es repasar la edición digital: «Incluso cuando estoy fuera, La Voz es el primer periódico que miro».

Suplementos e infografía

David también es un lector diario de La Voz. Durante la semana utiliza más la edición digital, pero el fin de semana, con más tiempo, se para con el papel. «Me gusta mucho la tipografía o el tratamiento que se da a la infografía, se ve que es un trabajo detenido el que hacen en ese departamento.También me gustan los suplementos. Es algo que se agradece», dice.

Aunque lleva toda la vida leyendo el periódico, es suscriptor desde hace dos años: «Fue un regalo que les hice a mis padres por Navidad porque ellos siempre lo leían». Como responsable de 360 Trainer, en A Coruña, a David le interesan especialmente los temas relacionados con la actividad física y la salud. Cree que deberían tener mayor presencia en los medios. Su sugerencia es algo que ha tenido en cuenta La Voz. Hace unas semanas nació La Voz de la Salud, un portal especializado en eso precisamente: la salud.

«Hay temas laborales o historias de superación en La Voz que me ayudan»

No importa el tiempo que lleven vinculados con La Voz, tampoco el soporte que usen para acceder a la información que ofrece el periódico, pero todos los lectores que hoy también celebran su cumpleaños mantienen una particular relación con las noticias, los reportajes, las entrevistas o los artículos de opinión que se deslizan en sus páginas. Aquí lo cuentan ellos:

Puri Álvarez, con la primera del 4 de enero de 1947 Benito Ordoñez

purificación álvarez Rey

Vigo (4 de enero de 1947)

«Soy fan de la información de Vigo»

Purificación Álvarez es de Vigo, de Camelias. Lee La Voz de Galicia desde hace más de cuarenta años: «Lo que más me gusta son los artículos de opinión y la información que está dedicada a Vigo. Eso lo leo de arriba a abajo. Soy fan», dice. ¿Por qué le gusta tanto? «Por el modo en el que están tratadas las noticias de la ciudad», responde. Y suele leerlas a la hora de comer. Cada día.

Carla Díaz, con la primera del 4 de enero del 2010 ante la catedral de Lugo ALBERTO LÓPEZ

carla día díaz

Lugo (4 de enero del 2010)

«No se me escapa una sopa de letras»

Cumple hoy 12 años, pero eso no quita que no sea una lectora de periódico bastante habitual: «Claro, claro». Lo que «no se me escapa es una sopa de letras. Ni los crucigramas», cuenta. De elegir un tipo de información, la local.

mari cruz francisco

Ourense (4 de enero de 1957)

«Me gusta la diversidad de información y opinión que ofrece La Voz»

Cuando a Mari Cruz le preguntan qué es lo que más le gusta de La Voz de Galicia dice que muchas cosas: «La diversidad de información, la variedad de opiniones que recogen los artículos de opinión, la información de la sección de Economía, en especial la que hace referencia a las empresas gallegas, los suplementos del fin de semana...», dice esta lectora a la que le gusta mantenerse informada con objetividad. Por todo ello hoy celebra su cumpleaños, pero también el de La Voz.

carla otero sóñora

Dodro (4 de enero de 1994)

« No teléfono móbil levas as noticias sempre á man »

Carla cumple hoy 28 años. Su abuelo, con el que convivía hasta no hace mucho, lee la prensa todos los días. «Non falla un», dice. Y a ella también le gusta saber qué ocurre cerca de su casa. «As noticias da Voz adoito lelas a través do Facebook, aínda que na casa tamén mercamos o xornal. Pero no teléfono móbil é como se as levaras sempre á man», comenta. Ella apuesta por la información local: «Cando merco o xornal en Padrón párome no que é a comarca de Sar e cando o merco na zona de Barbanza, les o que pasa nos concellos máis perto ao noso». Sobre cómo ve el futuro de la prensa: «Vexo que pouco a pouco tenderá máis cara ao soporte dixital por comodidade».

Perlas Meis Mascato, con la primera del 4 de enero de 1979.. Martina Miser

Perla Meis mascato

O Grove (4 de enero de 1979)

«Hay noticias de La Voz que, por su tratamiento, son un estímulo»

Le gusta leer La Voz en el bar. Cuestión de costumbres. Sobre todo le interesan las noticias de Economía; pero también lee con detenimiento las historias de la gente: «Hay temas de empleo o historias de superación que me ayudan en el día a día. Muchas noticias de La Voz, por su tratamiento, son un estímulo, te inspiran», dice. A Perla también le gusta leer los sucesos por el tratamiento respetuoso que se da, por ejemplo, a los accidentes de tráfico: «Son noticias que calan, que dejan huella». Y por supuesto, como trabajadora del sector conservero, no se pierde ninguna noticia relacionada con su trabajo o el mar.

Álvaro Titos muestra en la Muralla de Lugo la primera del 4 de enero de 1995 ALBERTO LÓPEZ

álvaro titos

San Salvador de Outeiro, en Lugo (4 de enero de 1995)

«Leo la edición digital, pero todas las semanas miro el papel»

Confiesa que tiene contacto diario con el periódico y normalmente lee la edición digital, pero cuando hay un evento o acontecimiento especial recurre a la lectura papel porque se para más: «Aunque uso la edición digital, todas las semanas miro el papel. Los que no me pierdo nunca es el suplemento de deporte base de los niños de la edición de Lugo», cuenta.

José Antonio Mogo, en la biblioteca de su casa de Burela PEPA LOSADA

José antonio mogo

Burela (4 de enero de 1952)

«Leo tódalas cartas ao director e a opinión»

Su relación con La Voz de Galicia es larga. «Traballei no ensino e líamos La Voz», recuerda. Como suscriptor continúa haciéndolo: «Leo tódalas cartas ao director e os artigos de opinión». Hay muchas noticias que le impactaron, pero a la memoria se le viene una: «Escoitei pola radio que un barco pegara coa ponte das Pías en Ferrol. Ao día seguinte entereime de todo en La Voz».

Información elaborada con la colaboración de distintos departamentos de La Voz.