PACO RODRÍGUEZ

A maxistrada Ana López-Suevos dirixiu o grupo de traballo constituído no partido xudicial de Santiago que elaborou o primeiro protocolo de actuación sobre delitos sexuais con que conta Galicia e que a sala de goberno do Tribunal Superior de Xustiza acaba de difundir entre os xulgados penais da comunidade.

—Que se fai mal á hora de abordar os delitos sexuais?

—Eu vía moita ineficacia nas investigacións policiais e xudiciais, non éramos eficaces. Non se priorizaban estas investigacións e si outros delitos como o tráfico de drogas ou os roubos con forza, mais isto non era prioritario nin para a policía nin no ámbito xudicial. Había moitos prexuízos nas investigacións, que acababan arruinándoas, e como non había coordinación estabamos vitimizando ata a desesperación ás vítimas. Eu vía un sufrimento delas, que tiñan que declarar na comisaría, logo aquí [no xulgado], non tiñan asistencia psicolóxica, aos menores os explorábamos nas salas de vistas diante nosa... Creo que foi ver a ineficacia das investigacións e o sufrimento das vítimas o que me fixo reflexionar e dicir non, e chegou un punto no que dixen que isto había que melloralo porque non podía soportar animicamente o mal que o estabamos a facer. Foi cando empecei a facer xornadas coa policía e a estudar, e vin que noutras comunidades existían estes protocolos e decidín traballar nun para Galicia.

—Como é posible que non se lles dera prioridade a uns delitos tan graves como os sexuais?

—Tampouco había tanta visibilidade como agora, porque se denuncian máis e aumentaron...