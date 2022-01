¿Por qué el joven que delató a sus amigos sigue en la cárcel?

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó en septiembre el recurso de apelación interpuesto por Kaio Amaral contra el auto del juzgado instructor que el 13 de agosto decretó el mantenimiento de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En la resolución, contra la que no cabe presentar recurso, los magistrados explican que existen «indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo» por parte del investigado. Además, aprecian riesgo de fuga debido a la petición de pena de cárcel a la que podría enfrentarse y de alteración de fuentes de prueba, un riesgo que consideran que podría aumentar con su puesta en libertad. Se trata de Kaio Amaral, el joven que delató a los otros dos encarcelados, negó toda participación en la paliza y asumió únicamente el hurto del móvil de la víctima. Su letrado, Ramón Sierra, sostiene que no hay una sola prueba de que su cliente golpease a Samuel.

Los seis minutos fatales de Samuel Luiz lucía cancela / j. m. pan

¿Puede ser un delito de odio?

Para la acusación popular, ejercida por Alas, no hay duda. Como no la hay de que le llamaban maricón mientras le golpeaban. Pero la mayoría de juristas no lo ven así. Para que exista delito de odio, los agresores deben pegar por el simple hecho de ser homosexual. Y aquí, dicen, ese no fue el motivo de la paliza mortal. Sino la confusión sobre si los estaban grabando a ellos. Una perfecta estupidez que acabó con la muerte de un buen chico que tenía toda la vida por delante.