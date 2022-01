PEPA LOSADA

Por segundo año consecutivo, la Xunta ha puesto en marcha una orden de ayudas para el pago del permiso de conducir tipo B (para turismos) o C (para camión) Están dirigidas a jóvenes, con el objetivo de mejorar sus opciones laborales y su movilidad. Santiago das Dores dos Anxos fue uno de los beneficiarios de esta convocatoria. Vive en Culleredo, tiene 21 años y sus expectativas laborales, dice, no eran muy buenas: «Estaba en paro, no tengo estudios, no tengo nada, y la única manera que vi de ganarme la vida fue con eso, poder sacarme el carné y poder encontrar un trabajo».

Así que se decidió a sacar el permiso de camión y a probar suerte en ese sector. «Un familiar había optado a esas ayudas el año anterior. Me lo dijo, pero cuando quise pedirlas ya se había acabado el plazo. Entonces me dijeron que se volverían a convocar, así que estuve pendiente y cuando salieron, las pedí». Las ayudas llegaron y el carné también: «Saqué todo a la primera», cuenta. Ahora se le ha presentado incluso la oportunidad laboral. «Estuve un mes buscando, como mucho dos, y enseguida apareció la oportunidad. Ahora estoy probando aquí en una empresa, a ver si me quieren. Estoy conduciendo un camión pequeñito y probando a ver si les gusto. Estoy muy contento».

Santiago das Dores dos Anxos, de 21 años, estaba en paro antes de sacarse el carné de camión

Santiago está ilusionado con un futuro laboral al que le hubiese sido complicado acceder sin estas ayudas. «La verdad es que difícilmente hubiera podido sacar el carné sin las ayudas porque entre una cosa y otra se van dos mil y pico euros volando. Y eso si lo sacas todo a la primera, porque si no se encarece todo mucho más». Como Santiago das Dores, 1.700 jóvenes gallegos recibieron estas ayudas para sacar el carné de conducir durante la primera convocatoria de las mismas. En la segunda, que cerró el plazo de solicitudes el 13 de septiembre, el número final de beneficiarios será similar.