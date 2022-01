Uno de los cuatro agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional —que desembarcaron en 1989 en las Rías Baixas para constatar que el tabaco había dado paso al narcotráfico— recordaba ayer quién era entonces O Vello: «Miñanco era el rey, sin duda, pero Charlín ya se dedicaba a la coca y al hachís. Un tipo duro, ruin, peligroso... Arrastraba una fama terrible en el negocio, incluso entre sus colaboradores. Si podía robar o no pagar, no lo dudaba. A diferencia de Sito, no dejaba a su gente tirada. Sito, por ejemplo, si alguno era detenido o le pasaba algo, sus familiares y ellos estaban cubiertos de cualquier gasto».

Luego llegó la operación Nécora (1990), con Charlín entre los principales procesados. Hablaba por teléfono de «atún negro» y «atún blanco», pero el tribunal lo absolvió. Alegó que al poseer una conservera no podía garantizarse que aludiera al hachís y a la cocaína. El mismo agente recuerda una paliza a un moroso que acabó moribundo en un camión frigorífico o el ajuste de cuentas, con colombianos contratados, para asesinar a un integrante del clan de los Caneos. Recuerdos y más recuerdos de una saga temida que aún mantiene cuentas pendientes en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para ellos 30 años de cárcel por lavar dinero de la droga durante los últimos 25 años.