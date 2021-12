🔴Mensaxe do Sº Xeral do PSdeG, @VGFormoso_PSOE:



👉“En 2022 teremos que seguir avanzando para superar os obstáculos que aínda terá para nós a pandemia, para continuar o noso compromiso de non deixar ninguén atrás e para reactivar e impulsar a nosa economía.”



FELIZ 2022! 🎄 pic.twitter.com/3h0ErfBM03