Su apreciación, confiesa, sale del ejemplo de todos los gallegos que sacan adelante sus proyectos personales, empresariales, sus ideas, y a sus familias sin rendirse, así como de la juventud que lucha por un futuro mejor, que recuerda la necesidad de cuidar el planeta, de una Galicia con igualdad plena y con un gran tejido productivo.

«Temos que ser optimistas porque estou segura que imos saír adiante», proclama Pontón para enumerar las razones por las que es optimista de cara al 2022: «O optimismo nace de todos e de todas as galegas que con gran esforzo sacan adiante os seus proxectos persoais, empresarias, as súa ideas, que sacan adiante as súas familias sen renderse; o optimismo da mocidade que loita por un futuro mellor e que ademais nos recorda que temos que coidar o planeta; a esperanza e o optimismo das mulleres que enchemos prazas e rúas porque queremos vivir nunha Galiza con igualdade; o optimismo que nace dos e das traballadoras que nos demostran que temos un gran tecido produtivo, desas pequenas e medianas empresas que asombran cos seus proxectos innovadores», apunta la portavoz nacional del BNG, que felicita el 2022 en el que está «todo por gañar».