El líder socialista también criticó a sus socios de gobierno del PP por seguir gobernando junto a Jácome. Lamentó, así, que los populares digan que no existen motivos para romper la coalición. «Será o momento cando falte menos para as eleccións, seguramente», pronosticó Villarino.

La portavoz del grupo popular, Flora Moure, no se dio por aludida y no se refirió a este asunto en ningún momento del pleno, convocado exclusivamente para aprobar la cuenta general del año 2020 y el pago de deudas a la Xunta por las escuelas infantiles de la ciudad. El PP no se salió ni un milímetro de los asuntos a debate. La consigna entre los populares es que no hay motivo para la ruptura con Jácome, al menos por ahora. Sin Jesús Vázquez, que agitaba el malestar interno en el PP, ya nadie se opone al pacto con Jácome abiertamente. Hay concejales que manifiestan en voz baja su incomodidad, aunque la estrategia podría cambiar si el alcalde acaba siendo procesado.