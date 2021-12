Inicio del curso 2021/2022 en el instituto Antonio Fraguas de Santiago Sandra Alonso

Atrasar o no la vuelta al cole no pone de acuerdo a todos. Entre las familias hay opiniones de distinto tipo: desde las que califican ese posible atraso del regreso a las aulas como «unha tomadura de pelo» hasta los que se muestran más cautos con las medidas que se plantean. Por lo pronto, unos y otros tendrán que esperar al próximo martes para conocer la decisión que se tome tras la reunión de los ministerios de Educación y Sanidad con los consejeros autonómicos, en la que se decidirá si el curso empieza más tarde de la fecha prevista (10 de enero).

Para Rogelio Carballo, presidente de Confapa (una confederación de asociaciones de madres y padres en Galicia), proponer algo así «está completamente inxustificado e é unha tomadura de pelo». En su opinión, no tiene sentido que se plantee esto mientras determinados sectores pueden continuar con su actividad, aun con restricciones. «Se hai capacidade para que a hostalería poida estar aberta, os centros educativos tamén teñen que poder abrir. Ou é que o virus está de folga cando abre o bar? Igual o problema foi que nos pasamos de freada reducindo as distancias de seguridade ou o profesorado nas aulas», argumenta Carballo.

Galicia mantiene de momento la vuelta a clase el día 10 tamara montero

Desde la Confederación de Anpas Galegas se toman la medida «con tranquilidade», tal y como explica su presidente Fernando Lacaci. «Cremos que non se poden cuestionar as decisións sanitarias. Pola nosa parte podemos criticar outras medidas, como o recorte en profesorado, que fai que as aulas estean abarrotadas, pero empezar antes ou despois é algo que temos que respectar», argumenta Lacaci. Sobre la comparación con otros sectores, como el hostelero, el presidente de este otro colectivo cree que cada área es diferente y, por lo tanto, hay implicaciones distintas. «Se falamos de negocios, hai implicacións económicas que as autoridades teñen en conta ou non. En calquera caso, se alguén se equivoca deixando abrir os bares pois o que tocará será criticalo, non usalo como argumento para meter ti tamén a pata», razona Lacaci.