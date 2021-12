Cita para la primera dosis

Tras las quejas iniciales de la familia, según indican ambas partes, el candidato afirmó que ya tenía cita para la primera dosis, si bien la explicación no fue suficiente para Mosquera y sus hermanos: «Pareceunos raro e xa empezamos a buscar profesionais por outro lado. Pode ser que eles estean limitados pola lei, pero o que é unha incongruencia é que che pidan o certificado cando vas a un bar e non cando coidas dunha anciá», opina Mosquera.

La exigencia del certificado covid para entrar en negocios hosteleros, de ocio nocturno o incluso como acompañante en un hospital requiere de la autorización del TSXG. La Xunta, al igual que el resto de autonomías, puede solicitarlo por ser autoridad competente. Distinto es para las empresas, que no pueden excluir candidatos por no estar vacunados. Hacerlo es ilegal, como lo es no contratar a alguien, por ejemplo, por razón de raza o sexo. De entrada, la ley de protección de datos les impide saber si hay certificado covid. En este caso, si se supiese y se le comunicase a la familia que va a contratar a un cuidador, esta podría negarse y la empresa tendría dos problemas: el primero, saltarse la citada ley de datos; el segundo, descartar a un candidato por cuestiones que no responden a su valía, aunque estas supongan un peligro público.