El PSdeG coruñés también se suma a Lugo y Pontevedra y reproducirá a nivel provincial la disputa entre candidatos afines a Valentín González Formoso y Gonzalo Caballero. La diputada Noa Díaz tiene previsto presentar sus credenciales para competir en un territorio que fue determinante en el relevo en la cúpula autonómica, que apuesta veladamente por el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, que trabajó estrechamente en los últimos años en la directiva junto a Formoso y José Manuel Lage.

«É hora de que as mulleres deamos un paso decidido á fronte do PSdeG e incorporemos a nosa visión á maneira de facer política. A procura da igualdade real é unha das nosas sinais de identidade, e para iso debemos encabezar proxectos como esta candidatura, na que estou acompañada de compañeiras e compañeiros que tamen o entenden así», argumentó Díaz en un comunicado en el que se muestra partidaria de «darlle un maior pulo á participación directa da militancia; abrir as Casas do Pobo, tamén á cidadanía; e poñer o foco nas agrupacións máis pequenas».

Díaz es uno de los apoyos de Caballero tanto en la agrupación de Santiago como en el grupo parlamentario socialista. Licenciada en Xornalismo por la USC, trabaja en el departamento de comunicación de esa universidad e integró en el 2019 las listas municipales de Xosé Sánchez Bugallo -posicionado a favor de Formoso-. Renunció a sus responsabilidades en Educación y a su acta de concejala para incorporarse al Parlamento de Galicia tras las elecciones del 2020.