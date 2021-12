El ambiente se fue caldeando ya que la profesional insistía en que si no esperaba en la sala no sería atendida, «estannos mandando que nos aillemos cando somos positivos e por que me teño que poñer en risco cando teño un test negativo?», se pregunta sorprendida María. Finalmente salió un médico a hablar con ella pero la situación lejos de mejorar, empeoró, «insistiume en que tiña que agardar dentro porque senón estaba incumprindo as normas, díxenlle claramente que non estaba de acordo co protocolo e soltoume: 'se non estás de acordo disllo ao teu amigo Feijoo'».

Fue ahí cuando la actriz se quedó completamente descolocada, «non sabía onde meterme, pedinlle que me dese o seu nome e respondeu que ía redactar un informe no que xa iría o seu nome». El facultativo volvió a salir para enseñarle el famoso protocolo y posteriormente para darle su informe. Mera le achacó su falta de profesionalidad por el comentario sobre Feijoo, «e insistiu dicindo, 'eu sei que traballas na telegaita que te vexo moitas veces'».