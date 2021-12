Es cierto que el Río Uso se ha convertido en un pequeño quebradero de cabeza para la Administración toledana, que no tiene fácil encontrar comprador. La embarcación tiene en su virtud su propia penitencia. Sus especiales características, diseñada para navegar con turistas por embalses o ríos tranquilos impulsándose con dos motores eléctricos a una velocidad media de 4 nudos, hacen que sea muy poco aprovechable para otros usos.

En el Real Club Náutico de Ribadeo lo que saben es que hasta febrero la Diputación de Toledo tiene pagada las tasas. Y no les consta que la situación vaya a cambiar en un futuro inminente. De los alrededor de 700 amarres que hay en el puerto deportivo, es el Río Uso el que proporciona mayores ingresos al club: «Mientras paguen, tienen derecho a ocupar su espacio en la marina seca», apuntan. Pero si la situación continúa prolongándose no descartan ubicarlo en otro espacio, junto a las embarcaciones incautadas. Por el puerto ribadense, se comenta medio en chanza que la Diputación de Toledo debería hacerse socio del club náutico para obtener los descuentos por amarres, tasas de mantenimiento y ocupación de la marina seca. Pero no es posible: solo se admite como socios a personas físicas.