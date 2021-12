Los vecinos de Fuente de Oliva, en una de las reuniones para reclamar mejoras en los servicios. OSCAR CELA

Los vecinos de Fuente de Oliva, la aldea de Balboa (León) situada a menos de un kilómetro de la frontera con Galicia, siguen esperando por la carretera que los comunique de manera segura y cómoda. Hace un año, hartos de promesas, presentaron escritos antes las Administraciones castellanoleonesas y gallegas en los que no solo pedían mejoras, sino también pertenecer a Galicia al sentirse abandonados por Castilla y León. «En Galicia recibimos mostras de cariño, pero en León non gustaron as nosas reclamacións. O Goberno da Junta pasou de nós, mentres que á Deputación molestoulles que fixéramos públicas a nosas necesidades», explica el pedáneo de Fuente de Oliva, Fernando Cerezales.

De las quejas de hace un año, por el momento solo han recibido 10.000 euros del Instituto Leonés de Cultura para restaurar y techar el símbolo que preside el centro de la aldea, su hórreo centenario, en peligro de derrumbe. «Para nós é como a nosa identidade porque sobre el desenvolveuse durante décadas a vida dos veciños e dos nosos antepasados. Agora estamos a pensar como o podemos empregar como atractivo social e cultural», señala Cerezales.

Y la eterna promesa, la carretera asfaltada, sigue en fase de proyecto. El presidente de la Diputación visitó hace un año la aldea y se comprometió a realizar una memoria económica sobre cuánto costaría. «Levamos un ano esperando polo proxecto. Seica o queren facer todo hiperlegal, con estudos de impacto ambiental, pero cremos que non se trata de facer desfeitas nunha montaña nin grandes obras, simplemente é asfaltar a pista que xa temos», explica el pedáneo.