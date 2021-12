El AVE entrando en Ourense PABLO ARAUJO

Con la llegada del AVE a Galicia, tras sucesivos retrasos en los plazos, se cumple una de las grandes aspiraciones que tenía la comunidad en el campo de las infraestructuras, aunque en lo que atiende al ferrocarril todavía quedan «numerosas deficiencias» por resolver. Así lo entiende el Consello Económico e Social (CES), el órgano consultivo de la Xunta que agrupa a los agentes sociales y económicos, que a través de una resolución aprobada en el último plenario fija la otras prioridades para el tren gallego, que van desde la necesaria conexión con Portugal a través de alta velocidad hasta la conexión de los puertos o el desarrollo del transporte de mercancías.

El órgano asesor que preside Agustín Hernández reconoce en su resolución que la importante inversión realizada en las líneas del AVE «permiten mellorar as conexións de media e longa distancia», facilitando la movilidad de las personas. Esto acredita, a su juicio, la «urxencia» de concluir las conexiones pendientes para garantizar la accesibilidad de la totalidad de las ciudades gallegas a la red de alta velocidad, «en condicións de igualdade co resto de capitais de España que contan co servizo desde hai anos». Es una referencia explícita a que ciudades como Lugo y Ferrol no queden descolgadas del AVE, y también a que se mejoren los tiempos de viaje con A Coruña o Vigo.

Y es que el CES enuncia en su diagnóstico todo un corolario de «deficiencias» ferroviarias, entre las que se encuentran de manera muy especial la falta de conexión con las instalaciones portuarias y la inexistencia de un enlace directo «do eixo atlántico con Portugal». A ello suma también numerosos tramos sin electrificar, así como «trazados obsoletos, falta de mantemento, treitos con velocidades máximas e lonxitudes dos trens limitadas, carencias nos sistemas de seguridade, falta de persoal, peche de estacións e supresión de servizos», señala el documento.