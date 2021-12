Aplicacións de escritorio e móbil de Galicia Nomeada Sandra Alonso

Hai en Silleda quen sube ao alto de Bentevexo para confirmar que si, que dende ese monte vese Anzo, Noceda e O Corpiño. En Moraña teñen unha fonte que chaman da Preguiza e que, malia a nugalla que transpira o nome, mudaron lixeiramente de localización. No regato do Mexote ou Auga Mexa, en Pontedeume, mellor non achegar os beizos para beber —o nome fai alusión á cor escura pola presenza de ferro na auga—. Cada cuarta de terra en Galicia ten nome dende hai séculos, microtopónimos que serven para situarse no territorio, dar indicacións ou salientar os atributos dun lugar en concreto. Pero eses termos pérdense co tempo, ben pola construción de novos barrios e o nomenclátor das rúas, ben pola avellentamento ou pasamento das fontes que gardan esa memoria, a meirande parte persoas maiores de zonas rurais.

Nesa loita contra o reloxo leva anos traballando a Xunta e a Real Academia Galega. Primeiro foi co Proxecto Toponimia de Galicia, no que se recolleron preto de medio millón de microtopónimos nun 35 % do mapa galego dende o ano 2000 ata o 2011. Dende o 2019, a través de Galicia Nomeada, 2.365 usuarios rexistrados fan achegas a través da Internet nesta plataforma colaborativa. Os responsables do proxecto, no que tamén está implicada a Amtega, o Instituto de Estudos do Territorio e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, recomendan que os colaboradores sitúen no mapa da plataforma o microtopónimo, envíen un audio coa súa pronuncia, unha fotografía do lugar e faciliten, de habela, unha descrición do nome.

Un dos microtopónimos recollidos e validados pola RAG

A partir de aí é momento de validar esas achegas, que nestes dous anos foron 33.605, das que máis de 25.000 foron xa confirmadas. É un traballo complexo, no que primeiro se realiza unha comprobación lingüística e despois con capas cartográficas como os planos do catastro —mesmo o do Marqués de Ensenada, de 1749, ou en documentacións históricas do arquivo Galiciana—, para asegurar a súa localización. Mesmo chegan a reunirse con académicos do Seminario de Onomástica para comprobar os máis estraños. Recollen tamén as gheadas, seseos ou despalatizacións das fontes para facer a recolla máis fiel posible. Todo ese patrimonio inmaterial, case medio millón de nomes, pode consultarse no mapa de Galicia Nomeada.