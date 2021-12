Consciente de los tiempos marcados públicamente por Formoso, Caballero eludió hacer la más mínima referencia a sus circunstancias en el último careo mantenido con Alberto Núñez Feijoo en la que será su última sesión de control al presidente. El socialista quiso conocer los «planes estratégicos» de la Xunta, una pregunta lo suficientemente indefinida como para recordar por el medio unas declaraciones de hace uno año del jefe del Ejecutivo augurando que el AVE no llegaría a Galicia en el 2021, por lo que le pidió una rectificación a su «negacionismo». Feijoo solo le recordó la campaña electoral del 2020, en la que «o delegado do Goberno e vostede enganaron a xente de forma continua. Ao delegado (Javier Losada) xa o cesaron, e vostede non sei como está», resolvió.