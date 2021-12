Al presidente le pareció una «broma» que un dirigente socialista «presuma de prazos do AVE no Parlamento. No 2020 (durante las elecciones, puntualizó después) enganaron a xente de forma constante e continua. Vostede e o delegado do Goberno. O delegado [por Javier Losada] está cesado e vostede non sei como está», le espetó. En la pregunta de Caballero, presumiblemente la última como portavoz socialista ante el inminente relevo en la Cámara que va a promover el nuevo secretario general, se deslizó la cuestión ferroviaria, pero en realidad buscaba conocer las «políticas estratéxicas de Galicia», ya que para el dirigente del PSdeG Feijoo lleva doce años al frente de la Xunta «sen un modelo». El presidente enumeró los diferentes planes plurianuales y sectoriales que ha elaborado el Ejecutivo en los últimos años, y anunció que en los próximos días se presentará un nuevo plan estratégico 2022-2030.