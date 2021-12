Así quedará el catálogo de puntos desde el 2022 La Voz

El peligro del móvil. Es el cambio más visible en la nueva ley, en la que Tráfico lucha expresamente contra el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Es el principal factor de las distracciones, que ya son la primera causa de accidente mortal. Se sigue penalizando igual (con la pérdida de 3 puntos) su utilización sin un sistema de manos libres. Pero se añade una nueva sanción (de 6 puntos) para el uso del móvil, «sujetándolo con la mano», lo que parece una clara advertencia a quienes envían wasaps mientras conducen, una acción muy peligrosa porque se recorren cientos de metros sin mirar a la carretera.

El cinturón y el casco. Sorprende que el uso del cinturón de seguridad no esté generalizado, pero lo cierto es que uno de cada cuatro muertos en accidente en España no lo llevaban abrochado, y en muchos casos podrían haber salvado la vida si lo hubiesen utilizado. La nueva norma eleva de 3 a 4 puntos el castigo por no usarlo. Y no solo por eso, sino que también se sancionará el hecho de utilizarlo de forma inadecuada. Se aplicará la misma sanción en el caso de las sillitas infantiles (SRI) y del casco en las motos.