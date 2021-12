En el Semaf constatan la preocupación por una consigna editada hace unos días por el ADIF que, en su opinión, no se adapta al reglamento de circulación ferroviaria. En ella se explica cómo deben circular ante una señal que está en posición de parada (en rojo), pero que lleva la letra P inscrita, que significa que puede rebasarse bajo determinadas circunstancias, algo que no permite la señal de parada genérica. Esta señal puede significar que puede haber un obstáculo más adelante en la vía, que en esta zona es única y no doble. Ante esta señal, la consigna obliga al maquinista a no reanudar la marcha, avisar al puesto de mando y desconectar el ERTMS —el sistema más seguro que controla la velocidad en todo momento— para circular en ASFA, pues este sistema los hace circular a 40 por hora en vez de a 100.

El AVE y los negacionistas Pablo González

Para los técnicos del Semaf, este hecho no concuerda con el reglamento. «Es una forma de trampear el ERTMS para evitar un riesgo y creemos que haciendo esto se crea otro peligro», explican. Esto supone que el maquinista tenga que circular con ASFA hasta la señal siguiente y, una vez en ella, volver a entrar en el ERTMS.