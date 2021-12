La oposición pide inspecciones y una rápida ejecución

Los grupos de la oposición hicieron una interpretación crítica del nuevo modelo, del que se han ido conociendo algunos detalles en los últimos meses. La diputada Olalla Rodil (BNG) consideró decepcionante el plan de implantación de los nuevos sistemas, por considerar que se centran en las plazas de nueva creación, y no en las cerca de 22.000 que ya están en funcionamiento. La nacionalista recriminó a la conselleira que en la presentación no haya incidido en las condiciones de los trabajadores, claves en la relación con los mayores, y reclamó que los módulos para dependientes no superen las veinte plazas, tal como se recoge en una proposición de ley con cuarenta artículos que el Bloque presentó esta misma semana y que llevará a pleno en el próximo período de sesiones.

Por su parte, Marina Ortega (PSOE) lamentó que el Gobierno gallego haya reaccionado tras los duros efectos de la pandemia, cuando había señales anteriores que ya advertían de problemas en las residencias, haciendo referencia a denuncias de los trabajadores y del Consello de Contas. Ortega también reclamó más inspecciones y que el resultado de estas sea accesible al público, así como sus conclusiones.