Otro estudiante de Auxiliar de Enfermería en Segovia indicaba que no hubo complicaciones durante el viaje, que fue bastante rápido hasta Ourense aunque notó que los vagones eran «bastante angostos». «Quería venir a A Coruña, donde tengo a mi familia, el día 23, pero estaba todo agotado. La única alternativa que me daban era viajar el día 25. Fui a la estación y, por suerte, me dijeron que había una plaza libre para hoy. Así que he tenido suerte», explicaba André Alejando Mejías, de 19 años. El billete en el AVE más el enlace entre Ourense y A Coruña con el Avant le costó 58 euros, sin los descuentos del carné joven o de estudiante. «Pues la verdad es que no lo tengo porque este viaje fue algo que no estaba muy premeditado, pero tendré que sacármelo para obtener mejores precios la próxima vez», explicaba.

También Mariña Romero viajó de la estación de Chamartín - Clara Campoamor hasta Ourense en el AVE aunque, según dijo, «no me enteré ni que estaba en un tren de alta velocidad». Explicó que el día anterior le pusieron la segunda dosis de la vacuna del covid-19 y que le provocó algunos efectos secundarios. «La verdad es que el viaje se me hizo eterno porque no me encuentro bien. Salimos a las 6.20 de la mañana de Madrid y llegamos a Ourense a las nueve y pico. Allí hicimos el transbordo y llegamos a A Coruña a las 10.58. Fueron algo más de cuatro horas de viaje... Algo se nota, pero no se ahorra tanto tiempo», indicó. Con el descuento de familia numerosa, Mariña compró los billetes por 37 euros. «Bueno, y me salió más barato porque también los cogí hace mucho tiempo», puntualizó.