Los argumentos

Se rechaza la pretensión del Concello de que se fije un justiprecio inferior en razón de la clasificación del suelo expropiado. «La Sala cuestiona ampliamente al respecto la valoración efectuada por el arquitecto municipal que atribuye al suelo urbano no consolidado un valor superior al suelo urbano consolidado», resaltan desde el Supremo. Se recuerda que el suelo a expropiar, «por su afectación a dotaciones públicas, en efecto no podría patrimonializar aprovechamiento urbanístico, ni poder obtener la condición de solar edificable, por lo que en la tasación no se le puede descontar superficie de cesiones, ni gastos de urbanización».

Se concluye que en el cálculo de la edificabilidad media, en el supuesto de suelos urbanizados sin aprovechamiento específico, como es el caso, hay que tener en cuenta el «sacrificio patrimonial» del propietario, «que no puede verse obligado a soportar un sacrificio superior» a los demás del «ámbito espacial homogéneo» en que se halle su parcela.