JOSE PARDO

El Sergas se está encontrando con serios problemas para cubrir los turnos del personal de enfermería, por lo que son ya varias las gerencias que no permiten a sus profesionales disfrutar de los días de permiso en estas Navidades. Para intentar paliar esta sobrecarga asistencial sindicatos y Sanidade celebraron una mesa sectorial en la que la Xunta se comprometió a buscar fórmulas para que los sanitarios puedan coger los días por asuntos particulares a los que tienen derecho, y que en estos momentos están condicionados por la falta de sustitutos en algunas categorías profesionales. Estos días podrán disfrutarse más allá de los períodos reglamentarios cuando se pospongan por necesidades del servicio. Además, la Administración sanitaria se comprometió a que las gerencias cumplan con los plazos recogidos en el acuerdo con los sindicatos, ya que deben contestar en el plazo de cinco días por escrito si se pueden disfrutar o no los días, algo que no se estaba cumpliendo.

La falta de enfermeros obliga a denegar permisos para cubrir los turnos o descansos de Navidad Elisa Álvarez

Además, el Sergas propondrá a los sindicatos fórmulas compensatorias por hacer jornadas complementarias en enfermería, al agotarse las listas de sustituciones. En un principio la Xunta ofreció pagar la tarifa establecida para la vacunación, 120 euros por jornada, pero las organizaciones sindicales entienden que deben elevarse estas cantidades, teniendo en cuenta que muchas veces se trata de unidades especializadas como uci o plantas de hospitalización. Además, explica Javier González, de Comisiones, Sanidade se comprometió a uniformizar tarifas, ya que en la actualidad cada gerencia tiene las suyas propias. Por su parte desde UGT piden que esta medida se aplique a todas las categorías profesionales que hacen jornada complementaria, y no solo al personal de enfermería.