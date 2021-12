Dos horas y media dentro del AVE a Galicia: así fue el viaje inaugural desde Chamartín Fran Balado

El presidente del Gobierno recordó la ingente inversión realizada en la alta velocidad gallega, cerca de 10.000 millones de euros que sirvieron para poner en servicio conexiones como el eje atlántico en el 2015, una línea que es de las más utilizadas de España en media distancia, como recordó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Pedro Sánchez mencionó una de las «muchas» cartas que recibió en la Moncloa con motivo de la puesta en marcha del AVE gallego. Era de una vecina de Ourense, Ana, que tiene un hijo en Madrid. Quería que supiera lo importante que es para este territorio romper con un aislamiento secular, que condenaba a Galicia a una lejanía permanente, descolgada de los avances en el resto del país. Sánchez asume que el AVE será «una ventana para modernizar Galicia» y que, al final, «se hace justicia con esta tierra».

El presidente de la Xunta, por su parte, agradeció la presencia de Felipe VI en un acto que no dudó calificar de histórico. Sin su homólogo de Castilla y León al lado después de que se suspendiera la asistencia de Alfonso Fernández Mañueco por su decisión de disolver el parlamento, Feijoo no ocultó su emoción por el momento. «Los que estamos aquí lo recordaremos durante nuestras vidas», dijo, al tiempo que brindó a los gallegos lo que considera «un éxito colectivo de esta tierra que nunca hemos renunciado a lograr». El presidente gallego, no obstante, hizo un repaso de las asignaturas pendientes ante la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que intervino en primer lugar. Recordó que es necesario que lleguen los trenes Avril de ancho variable para que el resto de las ciudades puedan quedar en el entorno de las tres o tres horas y media en el viaje a Madrid, tal y como comprometió el ADIF. De esta forma, precisó, el ferrocarril «será una alternativa sólida al avión». Insistió en que es necesario que se mejoren las conexiones de Lugo y Ferrol, avanzar en la unión con Portugal para convertir en realidad «el AVE atlántico ibérico». «Debemos seguir andando», insistió. Pero coincidió con Sánchez en que la línea será también positiva para el resto del país, «pues seremos una nación más vertebrada y cohesionada».