Pero no es este concurso el que preocupa a los sindicatos, sino el modelo de concurso oposición transitorio, en el que deberán incluirse todas las plazas ocupadas de forma temporal desde antes de enero del 2018, las que quedaron desiertas o podrían haberse convocado en una oferta de empleo. Estas, según el borrador del real decreto, deberían sumarse a las ordinarias por jubilación y convocarse en un mismo proceso, lo que perjudicará a los más jóvenes o tengan menos antigüedad. Para ello, Bermello propone que se hagan dos oposiciones en paralelo, la que favorece los servicios prestados y la ordinaria con las vacantes de jubilación. Pero si se aplica la literalidad de la norma todas deberían seguir el mismo modelo, por lo que «se se aproba tal cal está, as comunidades terían que convocar só de acordo co modelo transitorio», afirma José Fuentes, de Comisiones Obreras.