CARLOS CORTÉS

Las cuatro personas que salen en la imagen superior son de Monforte. Son ferroviarios y familiares de ferroviarios. Mucho antes de la alta velocidad, el tren ya modelaba en Galicia comarcas enteras, hacía prosperar poblaciones que en su momento estuvieron en el lugar elegido para hacer pasar las vías, y aceleraba el declinar de otras que no habían tenido esa suerte. El ferrocarril proporcionaba riqueza por su trasiego de mercancías y personas, pero también con el empleo que generaba y que muchas veces daba de comer a familias enteras, una generación tras otra. Localidades como Monforte no se entienden hoy sin todo lo que trajo el ferrocarril desde su llegada en 1883.

«El primer trabajo que hice como fogonero fue en un mercancías entre Monforte y Ponferrada», recuerda José Gonda sentado en un banco de la estación monfortina. Tiene 89 años y empezó como maquinista en 1954, con solo 20, cuando todas las locomotoras eran de vapor y el trabajo de conducirlas requería, sobre todo, resistencia física. Para palear centenares de kilos de carbón en cada viaje y también para aguantar el calor de la cabina. Su padre había sido maquinista, igual que sus dos tíos. Tenía además dos hermanas. Ellas no se metieron en Renfe, pero se casaron con ferroviarios. Eran de Gondomar y el tren los trajo a los cinco a Monforte. En ese ambiente, no es raro que Gonda no se imaginase de niño haciendo otra cosa que no fuese conducir trenes: «Llevo el tren en la sangre». Y es casi literal.

Gonda lleva ya más de 20 años jubilado. José Luis Rivera, en cambio, se retiró hace solo unos meses. La conducción era más confortable cuando él empezó, pero no tanto como pudiera parecer. El aire acondicionado es un invento relativamente nuevo para los maquinistas. Cuando Rivera se subió por primera vez a una locomotora en 1982 (una diésel ya, nada de carbón), lo que les tocaba era pasar frío cuando hacía frío, y calor cuando fuera apretaba el sol. «Había calefacción, pero non quentaba», recuerda. Les tocaba eso y unos turnos de trabajo difíciles de conciliar con cualquier vida familiar mínimamente ordenada. Rivera tiene 62 años y en sus casi 40 de trabajo para Renfe vio cómo mejoraba el acondicionamiento térmico y la tecnología de conducción, pero no los turnos cambiantes: «Iso mellorou un pouco, pero no fundamental os maquinistas seguen andando ciscados por calquera sitio».