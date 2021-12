Celia Sorga y su madre Julia Pérez regentan el bar Xanela. En diciembre dejarán el negocio tras unos años de apogeo al calor del AVE. Sirvieron miles de cafés a los trabajadores que llegaban por turnos. Santi M. Amil

En Vilar de Barrio, las obras supusieron una revolución. Se alquilaron casas y pisos a precios nunca vistos, se dio salida a viviendas que llevaban años vacías por la falta de demanda y el despoblamiento. Se abrieron restaurantes e incluso se dio uso a una nave cerrada que en su tiempo era un taller de costura. Hoy vuelve a estar en desuso. Dos de los locales de hostelería que fueron referente para los trabajadores del AVE cerrarán sus puertas cuando finalice este 2021.

«Eu recordo os cinco últimos anos. Había ambientazo, moitísima xente. Agora nótase moito, claro», explica Celia Sorga Pérez, propietaria de la cafetería Xanela. Recuerda que abría el bar a las seis y media y cerraba de madrugada: «Pagaba a pena. A xente traballaba por quendas e servías cafés dende primeira hora da mañá». «Hoxe —compara— abrimos ás oito e chéganos o tempo». Hace ocho meses todo terminó. «Foron case dez anos, con algún parón por falta de orzamentos, e notouse. As casas estaban todas alugadas, hoxe moitas están baleiras e non sei se volverán a ocuparse. Mesmo a nave, que era de costura e non foi adiante. Iso non se volve abrir. Os veciños notárano moito», relata.