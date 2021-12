XOAN CARLOS GIL

La irrupción de falsos caminos de Santiago —expresión de la secular picaresca española— ha llegado al ridículo. Quien ahora opta a los beneficios jacobeos es la autollamada Vía Céltica. Sin que nadie sepa a qué viene tan estruendoso nombre, porque, aunque hubiera habido celtas en Galicia, resulta que ahora peregrinaban a Compostela y parece ser que los puertos de la Costa da Morte eran también lugar de desembarco de peregrinos. Por supuesto, no existe ni un solo documento que lo pruebe, pero a los promotores les da igual. Lo sorprendente es que la Iglesia católica da pábulo a cualquier teoría fantasiosa con tal de que se recorran cien kilómetros para obtener la compostela. Preocupante.

A Guarda cierra

El cierre hasta la segunda quincena de enero (por lo menos) del albergue de A Guarda porque no hay peregrinos podría parecer lógico, ya que en este tiempo el número de caminantes desciende. Pero no lo es. Por Tui, que está a pocos kilómetros y en el Camino Portugués histórico, y con la única catedral entre el Miño y Santiago, han pasado 117 peregrinos en la primera quincena de este mes. Y esos 117 son los que acudieron a la oficina de turismo, a los cuales hay que sumar los que directamente echaron a andar, que por lo menos habrán sido otros tantos. En un sitio se cierra el albergue y en otro cercano se mantiene un número digno. ¿Conclusión? Inventarse caminos es mal negocio porque se generan expectativas que no se cumplen, y quienes lo pagan son los negocios y los habitantes de esos enclaves, a quienes algunos les pusieron los dientes largos. Que aprenda la Xunta.

El Comité espera

No ha habido noticias del Comité Internacional de Expertos, pero las habrá. O debería haberlas, porque está en un muy discreto segundo plano. Su presidente, Paolo Caucci —a quien el Camino nunca le agradecerá lo suficiente su enorme trabajo— manifestó en privado su cansancio. Quizás llegue el momento de la renovación. El primero en la lista debería ser Francisco Singul, un investigador de mucha altura que, sin embargo, tiene un hándicap: trabaja en el Xacobeo. Pero en justicia su puesto está ahí.