«Me despido, no sé si para siempre o para breve», pronunció en su intervención antes del recuento de votos. «Los que de buena fe me han criticado, me han hecho más fuerte, mejor persona y mejor candidato». Al final eludió retratarse con la ganadora, se esquinó en el auditorio y se despidió con cierta distancia de Feijoo. «No vivo enfadado con nadie. Vivo consciente de mis principios», clamó.

Marta Fernández-Tapias, elegida nueva líder del PP vigués Carlos Punzón El PP de Vigo ha resuelto en primera instancia la intensa pugna interna en la que está inmerso desde hace meses. Marta Fernández-Tapias Núñez, designada hoy presidenta con el 57 % de los votos emitidos (300 de 523, frente a 222 de su rival Javier Guerra y una papeleta en blanco), declaró nada más ser proclamada que comienza una nueva etapa en el PP vigués, «un camino nuevo que nos hará crecer y que haremos juntos». Incidió en sus primeras palabras como líder local en que ya no se mire atrás ante el duro cruce de acusaciones que han protagonizado las dos candidaturas, y anunció seguidamente que le abre las puertas a Guerra y a todo su equipo para trabajar por el PP olívico. Seguir leyendo