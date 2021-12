Sobre esta nueva línea de investigación que se puede abrir, las víctimas opinan que no es momento de pronunciarse. Y a la espera del curso que tomen las pesquisas, Paloma Maseda reconoce que «é moito tempo sempre no foco. Cansa ter que xustificarse, cando o feito non é que nos gravaran na rúa mexando, senón que nos gravasen sen o noso consentimento nunha zona afastada, na intimidade».

«É triste ter que ser unha vítima para que che fagan caso, para visibilizar este problema que hai. Pero a raíz do movemento da Maruxaina de levar o caso ó Parlamento galego conseguíronse avances e por ese lado si que estamos satisfeitas», apunta Paloma Maseda. Y añade: «Hai unha sensibilización social, unha reivindicación xeral de que se revise a lexislación para que as persoas que fan estas gravacións sen permiso non teñan impunidade total. Múltante por calquera cousiña, e por isto, sendo moito máis grave, non se fai nada. Porque agora somos nós as vítimas, pero hai moitísimas máis, imaxes de todos lados colgadas na Red de xente que non é consciente de que foi gravada».